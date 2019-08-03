Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Trafik, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze Gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Otoyolun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-Bursa yolunun 51-54. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde tek şerit ulaşıma kapatıldı.

Ilgaz-Çankırı yolunun 25-37. kilometrelerinde bölünmüş yolun Çankırı-Korgun istikametinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütülmesi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Isparta-Eğridir istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Akşehir-Yunak yolunun 0-9. kilometrelerinde yol yapım, Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde kavşak, Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 14-20. kilometrelerinde de yol yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA