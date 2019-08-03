Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Trafik, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze Gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.
Otoyolun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Bozüyük-Bursa yolunun 51-54. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde tek şerit ulaşıma kapatıldı.
Ilgaz-Çankırı yolunun 25-37. kilometrelerinde bölünmüş yolun Çankırı-Korgun istikametinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütülmesi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Isparta-Eğridir istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Akşehir-Yunak yolunun 0-9. kilometrelerinde yol yapım, Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde kavşak, Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 14-20. kilometrelerinde de yol yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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