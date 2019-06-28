Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildiğinden saat 18.30'a kadar otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatıldı.
Bu nedenle, sürücüler İzmit doğu kavşağından D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı kavşağından yeniden otoyola yönlendiriliyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak izin verilecek. Avrupa-Asya yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün karşı yönündeki 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdaki 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından 21.00-06.00 saatleri arasında otoyolun İstanbul-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmeyecek. Araçlar, Çayırova kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10 kilometreleri arasındaki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bundan dolayı Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Eskişehir-Sivrihisar yolunun 30-33 kilometreleri arasındaki üstyapı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldığından ulaşım üst geçit köprüsü yan yollarından devam ediyor.
Polatlı-Ankara yolunun 43-46 kilometreleri arasındaki üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmiyor. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Burdur-Antalya yolunun 4-7 kilometreleri arasındaki üstyapı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Karakeçili-Kulu yolunun 0-42 kilometreleri arasındaki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Kulu yönünde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.
Dursunbey-Harmancık yolunun 6-7 kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatleri arasında sürücüler söz konusu yolu kullanamayacak.