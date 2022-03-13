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Kara saplanan İETT otobüsünü yolcular kurtardı

AA - Güncel
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Kara saplanan İETT otobüsünü bulunduğu yerden yolcular çıkardı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Kara saplanan İETT otobüsünü bulunduğu yerden yolcular çıkardı.

Yoğun kar altındaki İstanbul'un farklı semtlerinde bazı İETT otobüsleri yolda kaldı, bazıları arıza yaptı. Kara saplanan bir İETT otobüsünü de bulunduğu yerden yolcular kurtardı.

Yolcuların, kara saplandığı yerden kurtarıldıktan sonra yolda kayan İETT otobüsünün peşinden koştuğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Ayrıca"KM42" numaralı Başıbüyük-Süreyyapaşa seferini yapan İETT otobüsü, Maltepe'de kayarak kaza yaptı.

Maltepe ilçesinde ise bir İETT otobüsü kaza yapınca yolda kaldı.

Kara saplanan İETT otobüsünü yolcular kurtardı

Kara saplanan İETT otobüsünü yolcular kurtardı

Kara saplanan İETT otobüsünü yolcular kurtardı

AA / Güncel

İstanbul, Maltepe, İETT, kar, Güncel, Haberler

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