Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı - Haberler
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Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı

Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, 2 diyaliz hastasının içinde bulunduğu hafif ticari araç, yol kenarında kara saplandı.

MUŞ'ta, 2 diyaliz hastasının içinde bulunduğu hafif ticari araç, yol kenarında kara saplandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin halatla çekip, iş makinesiyle yolunu açtığı aracın sürücüsü, hastaları hastaneye ulaştırdı.

Eralanı köyünden alınıp, 26 kilometre uzaklıktaki Muş Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmaya çalışılan 2 diyaliz hastası ve yakınlarının içinde olduğu hafif ticari araç, yol kenarına savrulup, kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 hasta ve yakınları için seferber oldu. Ekipler, iş makinesine bağladıkları halatla aracı çekip, karlı yolu da açtı. Hafif ticari aracı sürücüsü de diyaliz hastalarını hastaneye ulaştırdı.


Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı

Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Son Dakika Haberleri

Tragger, Güncel, Haber

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