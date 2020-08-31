Kara Panter Filminin Yıldızı Chadwick Boseman Öldü
Amerikan sinemasında önemli siyah isimleri canlandıran ve son olarak Kara Panter (Black Panther) filmindeki rolüyle dikkat çeken oyuncu Chadwick Boseman 43 yaşında hayatını kaybetti.
31.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:49
Amerikan sinemasında önemli siyah isimleri canlandıran ve son olarak Kara Panter (Black Panther) filmindeki rolüyle dikkat çeken oyuncu Chadwick Boseman 43 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu kolon kanseriydi
Kaynak: DailyMotion.com