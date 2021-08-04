Kara Kuvvetleri Komutanı kimdi? Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir?

Yüksek Askeri Şura toplantısının tamamlanmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda değişikliğe gidildi. Bu açıklama sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı kimdi? Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? sorularının yanıtları merak edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı kimdi? Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KİMDİ?



2016-2018 yıllarında Genelkurmay II'nci Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Ümit Dündar, 09 Temmuz 2018 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

ESKİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ÜMİT DÜNDAR KİMDİR?

Orgeneral Ümit DÜNDAR, 1955 yılında Manisa'da doğmuştur. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından mezun olmuştur.

1976-1983 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı görevlerini yapmıştır.

1985 yılında Kara Harp Akademisinden, 1991 yılında İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Kolejinden, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

1985-1995 yılları arasında muhtelif kıta ve karargâh görevlerinde, 1995-1998 yılları arasında Londra Kara Askerî Ataşeliğinde, 1999 yılında 3'üncü Or.K.lığı Karargâhında, 1999-2001 yıllarında ise 1'inci Mekanize Piyade Tugay 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

30 Ağustos 2001 tarihinde tuğgeneralliğe terfi etmiştir. 2001-2004 yıllarında tuğgeneral rütbesiyle Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Altyapı Daire Başkanlığı, 2004-2005 yıllarında 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevini yürütmüş ve Tugay Komutanlığı görevi esnasında 6 ay süreyle Afganistan'da Çok Uluslu Tugay Komutanlığı görevinde bulunmuştur.

2005 yılında tümgeneralliğe terfi etmiş ve 2005-2007 yıllarında Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı, 2007-2009 yıllarında İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini icra etmiştir.

2009 yılında korgeneralliğe terfi etmiş ve 2009-2010 yıllarında 5'inci Kolordu Komutanlığı, 2010-2013 yıllarında Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yapmıştır.

Orgeneral Ümit DÜNDAR, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etmiş ve iki yıl süre ile 3'üncü Ordu Komutanlığı ve müteakiben 1'inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 16-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığına vekâlet etmiştir.

2016-2018 yıllarında Genelkurmay II nci Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Ümit DÜNDAR, 09 Temmuz 2018 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

Görevi, 4 Ağustos 2021 tarihi itibariyle bitmiştir.

Bayan Saadet Tülay DÜNDAR ile evli olan Orgeneral Ümit DÜNDAR, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.