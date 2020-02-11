: "Kara kış" yolu kapatınca hamile kadının yardımına ambulans helikopterle yetiştiler

11.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:31

Muş'un Korkut ilçesinde kar nedeniyle yol kapandığı için sancılarına rağmen hastaneye getirilemeyen hamile kadın, Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki Çınarardı köyünün Çakıllı mezrasında yaşayan ve 8,5 aylık gebe olan Ayşe Erol'un (30) doğum sancıları başladı.

Bunun üzerine Erol'un ailesi durumu, sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ulaşamayınca Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Erol ve bebeği için Van'dan havalandı.

Mezraya gelerek hamile kadını alan ambulans helikopter, Muş Sultan Alparslan Havalimanı pistine iniş yaptı.

Erol, burada hazır bekletilen ambulansla, sağlık görevlilerince Muş Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.

Genç kadın ile bebeğinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Erol'un dayısının oğlu Ferzende Çetin, hava ambulansı sayesinde Ayşe Erol'un Muş Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirterek, "Böyle zor bir günde yardım edenlerden Allah razı olsun. Doktorla görüştüm 'hastanın sezaryene alınacağını' söyledi. Eğer ambulans helikopter olmasaydı anne ve bebeğini kaybetmiş olabilirdik. Şu an o sıkıntı giderildi. Allah devletten razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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