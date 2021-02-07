'Kara' kedi, her sabah sahibinin yolunu gözlüyor
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'Kara' kedi, her sabah sahibinin yolunu gözlüyor

07.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 08:57
'Kara' kedi, her sabah sahibinin yolunu gözlüyor

KONYA'da günde 3 paket içtiği sigarayı bırakıp, parasını sokak hayvanlarının beslenmesi için harcayan Mehmet Çetin, her gün yüzlerce kedi ve köpeği besliyor.

KONYA'da günde 3 paket içtiği sigarayı bırakıp, parasını sokak hayvanlarının beslenmesi için harcayan Mehmet Çetin, her gün yüzlerce kedi ve köpeği besliyor. Çetin'in 2 yıl önce sokakta görüp 'Kara' ismini vererek beslemeye başladığı kedi ise her sabah  iş yerine gelirken yolunu gözlüyor. Çetin de 'Kara'yı kucağına alıp seviyor. Kara ile Çetin arasındaki bağ da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde görülüyor.

Hurdacılık yapan Mehmet Çetin (41), 11 yıl önce günde içtiği 3 paket sigarayı bırakıp,  parasıyla da sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Ardından bir minibüs alıp her gün kilometrelerce yol gidip, kedi ve köpekleri yiyecek ve su bırakıyor. Çetin, 2 yıl öncede sokakta gördüğü ve 'Kara' adını verdiyi kediyi beslemeye başladı. Zamanla Çetin'e alışıp bağ kuran 'Kara' artık her gün sahibinin yolunu gözlüyor. 'Kara' ile  Çetin arasında duygusal bağ ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.  

'KARA, BİZDEN BİRİ, HER SABAH KAPIDA BENİ BEKLİYOR'Kara'nın 2 yıldır bakımını üstlendiğini ve artık arkadaş olduklarını ifade eden  hayvansever Mehmet Çetin, "Kara, hani kedi olarak değil de bizden birisi, normal sıradan biri oldu. Her gün sabah kapımın önünde bekliyor. Arabada gelip sarılıyor. Çok farklı bir duygu. Bildiğin artık normal kedilikten çıktı sıradan normal bizle yaşayabilen biri haline geldi. Öyle ki beraber mangal yakıyoruz, beraber  yiyip içiyoruz" dedi.'ÇÖPLERDEN TOPLADIĞIM MALZEMELERLE YUVA YAPIYORUM'11 yıldır sokak hayvanlarını severek beslediğini ifade eden Mehmet Çetin, "Köpekleri günlük besliyorum.  Burada kediler var. Günlük kedileri besliyorum. Sokaktan bulduğum tahtalarla, onlara kulübe yapıyorum. Küvet bulursam onlara su içmeleri için götürüyorum. Günümün en az 2 saati bunlara ayırmış oluyorum. Hayvan sonuçta, ağzı yok, dili yok. Şimdi biz günde 3 öğün ekmek yiyoruz, bazen iki öğüne düşüyor, açlıktan duramıyoruz. Bunlar ne yapacaklar?  O yüzden dolayı sevgi çok farklı bir şey. Herkes kapısının önüne bir tabak yemek bir kap su bırakmalı sonuçta bunlar da bir can" diye konuştu.'GÜNLÜK 3 PAKET SİGARA KULLANIYORDUM SOKAK HAYVANLARI İÇİN BIRAKTIM'Çetin, Konya'nın merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde sokak hayvanları için günlük kasaplardan topladığı pay olarak adlandırılan parça tavuk et ve yaklaşık 1 ton suyu sokak hayvanlarına dağıtmak için kilometrelerce yol gittiğini belirtti.  Çetin,  "Daha önce küçük bir aracım vardı. Hayvan beslemeye onunla gidiyordum ve sadece bir ton su götüre biliyordum. Tekrar gelip pay (parça tavuk eti) veya yiyecek götürüyorum; ama şimdi bu aracı satın aldım. Hem suyu hem de pay ve yiyecek götürüyorum" dedi. ?

'Kara' kedi, her sabah sahibinin yolunu gözlüyor
'Kara' kedi, her sabah sahibinin yolunu gözlüyor
'Kara' kedi, her sabah sahibinin yolunu gözlüyor
'Kara' kedi, her sabah sahibinin yolunu gözlüyor
'Kara' kedi, her sabah sahibinin yolunu gözlüyor
'Kara' kedi, her sabah sahibinin yolunu gözlüyor
'Kara' kedi, her sabah sahibinin yolunu gözlüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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