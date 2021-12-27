Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi (2) - Haberler
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Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi (2)

AA - Haberler | Güncel

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.

ANKARA (AA) - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.

Geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.

Kara Harp Okulundan başlayan Garnizon Koşusu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi- Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı.

Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi (2)

Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi (2)

Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi (2)

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AA - Son Dakika Haberleri

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