ŞANLIURFA (İHA) - Kara alışık olmayan Şanlıurfalılar ayakta duramadı... Düşe kalka yürüyen vatandaşlar böyle görüntülendi

ŞANLIURFA Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da yağan kar ve sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle vatandaşlar kayganlaşan zeminde düşe kalka yürümeye çalıştı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da yağan kar ve beraberinde yaşanan buzlanma buna alışık olmayan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar ve buzun üzerinde yürümekte zorlanan vatandaşlar kayarak yere düştü. Düşe kalka yürümeye çalışan vatandaşların imdadına Haliliye Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler, vatandaşların kaydığı bölgedeki buzu tazyikli su ile kaldırıp kürekle attı.

Öte yandan kaygan zeminde düşen vatandaşları diğer vatandaşlar yerden kaldırdı. Bazı vatandaşlar ise 20 metrelik yolu kaygan zemin nedeniyle uzun süre kat edemedi.