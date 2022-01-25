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Kar yolları kapattı, gelin traktörle alındı

Kar yolları kapattı, gelin traktörle alındı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde damat Murat Arslan (24) kar yağışı nedeniyle otomobille ulaşım sağlayamayınca gelin Melike Uzun'u (22), 15 traktörle oluşturulan konvoyla aldı.

MECİTÖZÜ, ÇORUM (DHA) - ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde damat Murat Arslan (24) kar yağışı nedeniyle otomobille ulaşım sağlayamayınca gelin Melike Uzun'u (22), 15 traktörle oluşturulan konvoyla aldı. Çift, köyde düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Mecitözü ilçesine bağlı Kargı köyünde kar yağışı etkili oldu. Otomobillerle ulaşım sağlanamayınca damat Murat Arslan ile akrabaları 15 traktörle konvoy oluşturarak gelin almaya gitti. Köyün üst mahallesine çıkan damat ve akrabaları gelin Melike Uzun'u traktöre bindirerek köy merkezine indirdi. Çift köyde yapılan düğün ile evlendi.Damadın ağabeyi Adem Arslan, "Davetliler kış şartlarından dolayı kendi araçlarıyla düğün konvoyuna katılamadı. Biz de çare olarak traktörleri düşündük. Güzel bir düğün merasimi oldu, mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ederiz" dedi.


Kar yolları kapattı, gelin traktörle alındı

Kar yolları kapattı, gelin traktörle alındı

Kar yolları kapattı, gelin traktörle alındı

Kar yolları kapattı, gelin traktörle alındı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri

Murat Arslan, Mecitözü, Düğün, kar, Güncel, Haber

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