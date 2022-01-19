Kar yolları kapadı, araç trafiği durduruldu

Gürün-Kayseri ve Gürün-Malatya istikameti yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

KAYSERİ (İHA) - Gürün- Kayseri ve Gürün- Malatya istikameti yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gürün Kaymakamlığı olumsuz hava koşulları nedeniyle bir duyuru yayınladı. Duyuruda, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürün-Kayseri ve Gürün-Malatya istikametinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, sürücülerin yolda kalma ihtimali değerlendirilerek karayolunun araç ulaşımına kapatıldığı bildirildi. - SİVAS

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