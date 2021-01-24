İstanbul'da hava durumu bir gecede değişecek: Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da hava durumu bir gecede değişecek: Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor

24.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:52

İstanbul'da Meteoroloji'nin yeni raporuna göre salı günü 15 dereceye kadar ulaşacak sıcaklıklar çarşamba günü ise 5 dereceye düşecek. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar yağışı beklendiğini söyleyen uzmanlar, yağışın en son görülen kar yağışı kadar kuvvetli olmayacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkileyen kar yağışı bir haftalık aranın ardından geri dönüyor. Salı gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek olan sıcaklıkların ardından hafta sonuna kadar kar yağışı ülke gündeminde olacak. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor ancak perşembe gününden itibaren kar yağışı Anadolu'da daha geniş bir alanda etkili olacak.

1 GECEDE 10 DERECE SOĞUYACAK

Özellikle yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde seyredecek olan sıcaklıklar salı gecesi kısa süre içinde yaklaşık 10 derece birden düşecek. Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olacak ancak iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı kısa süreli olarak kendini gösterebilir. Beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli ise şu ifadeleri kullandı;

YAĞMURUN KARA DÖNMESİ BEKLENİYOR

"Salı günü Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege'de sağanak yağış olacak. Yağışa bağlı olarak bu bölgelerde sel olma riski var. Salıdan çarşambaya geçişte, akşam ve geceden itibaren Trakya'da, Marmara'nın güneyinde, İç Anadolu'da ve Batı Karadeniz'de kar yağışı bekliyoruz. İstanbul'da kar yağma olasılığı var. Ama kar yağma ihtimali yüzde 50'yi geçmedi henüz. Bu olasılık takip ediliyor. Kar yağsa bile bu yağış en son İstanbul'da görülen kar yağışı kadar olmayacak. Daha çok salıdan çarşambaya, çarşambadan perşembeye geçişte akşam ve gece vakitlerinde yağmurun kara dönmesi bekleniyor."

Kar yeniden İstanbul'un kapısına dayandı: Meteoroloji'nin raporuna göre Çarşamba ve Perşembe yağış bekleniyor
CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli.

BARAJLAR NEFES ALDI

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranının yüzde 32 civarında olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise Hürriyet'e şunları söyledi: "9 Ocak'ta İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde 19 civarındaydı. Bugün itibarıyla baraj doluluk oranları yüzde 32 civarında. 15 günde barajlardaki su seviyesi yüzde 13 arttı. Bu iyi bir artış. Şu anda hiç yağış alamasa bile barajlarda 4 ay yetecek kadar su var. Geçtiğimiz yılların verilerine baktığımızda ocak, şubat ve mart aylarındaki yağışlarla İstanbul'daki barajların su seviyelerinde artış olduğunu görüyoruz. Bu durumda karamsar bir tabloya kapılmamız gerekir. Ancak suyumuzu da verimli kullanmamız gerekiyor."

Kar yeniden İstanbul'un kapısına dayandı: Meteoroloji'nin raporuna göre Çarşamba ve Perşembe yağış bekleniyor
Prof. Dr. Hüseyin Toros
İstanbul'da hava durumu bir gecede değişecek: Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemre Kemer Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Okan Buruk Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Cinayet İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da hava durumu bir gecede değişecek: Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 09:52:20. #1.15#
title