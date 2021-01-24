İstanbul'da hava durumu bir gecede değişecek: Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da Meteoroloji'nin yeni raporuna göre salı günü 15 dereceye kadar ulaşacak sıcaklıklar çarşamba günü ise 5 dereceye düşecek. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar yağışı beklendiğini söyleyen uzmanlar, yağışın en son görülen kar yağışı kadar kuvvetli olmayacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkileyen kar yağışı bir haftalık aranın ardından geri dönüyor. Salı gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek olan sıcaklıkların ardından hafta sonuna kadar kar yağışı ülke gündeminde olacak. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor ancak perşembe gününden itibaren kar yağışı Anadolu'da daha geniş bir alanda etkili olacak.

1 GECEDE 10 DERECE SOĞUYACAK

Özellikle yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde seyredecek olan sıcaklıklar salı gecesi kısa süre içinde yaklaşık 10 derece birden düşecek. Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olacak ancak iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı kısa süreli olarak kendini gösterebilir. Beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli ise şu ifadeleri kullandı;

YAĞMURUN KARA DÖNMESİ BEKLENİYOR

"Salı günü Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege'de sağanak yağış olacak. Yağışa bağlı olarak bu bölgelerde sel olma riski var. Salıdan çarşambaya geçişte, akşam ve geceden itibaren Trakya'da, Marmara'nın güneyinde, İç Anadolu'da ve Batı Karadeniz'de kar yağışı bekliyoruz. İstanbul'da kar yağma olasılığı var. Ama kar yağma ihtimali yüzde 50'yi geçmedi henüz. Bu olasılık takip ediliyor. Kar yağsa bile bu yağış en son İstanbul'da görülen kar yağışı kadar olmayacak. Daha çok salıdan çarşambaya, çarşambadan perşembeye geçişte akşam ve gece vakitlerinde yağmurun kara dönmesi bekleniyor."

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli.

BARAJLAR NEFES ALDI

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranının yüzde 32 civarında olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise Hürriyet'e şunları söyledi: "9 Ocak'ta İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde 19 civarındaydı. Bugün itibarıyla baraj doluluk oranları yüzde 32 civarında. 15 günde barajlardaki su seviyesi yüzde 13 arttı. Bu iyi bir artış. Şu anda hiç yağış alamasa bile barajlarda 4 ay yetecek kadar su var. Geçtiğimiz yılların verilerine baktığımızda ocak, şubat ve mart aylarındaki yağışlarla İstanbul'daki barajların su seviyelerinde artış olduğunu görüyoruz. Bu durumda karamsar bir tabloya kapılmamız gerekir. Ancak suyumuzu da verimli kullanmamız gerekiyor."