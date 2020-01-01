Kar yağmayan ilçeye çocucuklar için kamyonlarla kar getirildi
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Kar yağmayan ilçeye çocucuklar için kamyonlarla kar getirildi

ANTALYA'da, Kumluca Belediyesi, Torosların eteklerinden 7 kamyonla kar getirerek Cumhuriyet Meydanı'na döktü.

01.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:16
Kar yağmayan ilçeye çocucuklar için kamyonlarla kar getirildi
'da, , Torosların eteklerinden 7 kamyonla kar getirerek 'na döktü. İlk kez kar gören çocuklar doyasıya oynadı.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin yüksek rakımlı mahallesi Kuzca'nın Söğüt Cuması mevkiinden 7 kamyonla kar getirildi. 7 kamyon kar, Cumhuriyet Meydanı'na döküldü. Belediye işçileri, 2 kardan adam yaptı. Ardından belediye hoparlöründen çocuklar için kar anonsu yapıldı. Kısa süre sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çocuklar kar topu oynadı. Sahilde yaşadıkları için ilk defa kar gören çocuklar bu anların keyfini doyasıya yaşadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bizim çocuklarımız karın olduğu yere gidemiyor. Biz de onların ayağına kar getirerek kar özlemlerini getirdik" dedi.

- Antalya
Kaynak: DHA
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