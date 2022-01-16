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Kar yağışlarına rağmen barajlardaki su seviyesi düşüşte

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Haberler | Güncel

-Kar yağışlarına rağmen barajlardaki su seviyesi düşüşte Şırnak'ta kış aylarında yüksek rakımlı dağlara yağmur ve kar yağmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü.

ŞIRNAK (İHA) - -Kar yağışlarına rağmen barajlardaki su seviyesi düşüşte

ŞIRNAK - Şırnak'ta kış aylarında yüksek rakımlı dağlara yağmur ve kar yağmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü. Bölgede kuraklık etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan barajlarda su seviyesi gün gittikçe düşüyor. Kış ayları olması, yağmur ve kar yağışlarına rağmen barajlardaki su seviyesi düşüklüğü devam ediyor. Kuraklık etkisini kış aylarında da sürdürüyor. Yağışların yetersizliği ilçeye bağlı İnceler ve Taşdelen Barajlarına da yansıdı. Barajların son hali böyle görüntülendi.

Kar yağışlarına rağmen barajlardaki su seviyesi düşüşte

Kar yağışlarına rağmen barajlardaki su seviyesi düşüşte

Kar yağışlarına rağmen barajlardaki su seviyesi düşüşte

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İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Son Dakika Haberleri
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-Kar yağışlarına rağmen barajlardaki su seviyesi düşüşte Şırnak'ta kış aylarında yüksek rakımlı dağlara yağmur ve kar yağmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü.

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