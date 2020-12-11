Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi

11.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:39
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi

KIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

KIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Oluşan manzara dronla havadan görüntülendi. Uludağ'a çıkan ziyaretçiler ise kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. 

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ, sezon öncesi beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Uludağ'da kartpostallık görüntüler oluştu. Yabancı turistlerin geldiği Uludağ'da, günübirlikçiler de kısıtlamalar öncesi stres atmak için aileleriyle birlikte kar topu oynadı. Karayollarına ait kar küreme araçları yolun kapanmaması için çalışmalara başladı.

"İZMİR'E DÖNECEĞİMİZ GÜN KAR YAĞDI"İzmir'den Bursa'ya aile ziyaretine gelen Osman Deniz, "Uludağ'a kısıtlama öncesi biraz rahatlamak için geldik. İzmir'e gideceğiz. Son gün ailemle birlikte zaman geçirelim dedik. 5 gün tatil yapıp dönecektik ama gideceğimiz gün kar yağınca Uludağ'a çıkalım dedik" dedi.  Kısıtlamalar öncesi stres atmak için Uludağ'a çıktıklarını belirten Gülten Deniz, "Çocuklarla birlikte Uludağ'a gelelim dedik. Kısıtlamalar öncesi rahatlayalım dedik. Güzelce vakit geçirdik." diye konuştu."SEZON ÖNCESİ KAR YAĞIŞI BİZİ MUTLU ETTİ"

Kar yağışının gece saatlerinde başladığını belirten Uludağ Kayak Merkezi Sosyal Medya Danışmadı Oğuz Sönmez "Sabah saatlerine kadar devam etti. Hepimiz için çok iyi oldu. Sezonun açılmasına yakın bir dönem olduğu için çok mutluyuz. Yılbaşında kısıtlama beklentisi ile ilgili hem otelciler hem de kayak severler biraz mutsuz. Fakat bakanlıklarla görüşmeler devam ediyor. En kısa sürede netleşecektir." şeklinde konuştu.


Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

İlgili Haberler

Uludağ kar yağışıyla beyaza büründü
Uludağ kar yağışıyla beyaza büründü
Uludağ beyaza büründü
Uludağ beyaza büründü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Pierre Webo Sergen Yalçın Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:39:50. #1.14#
title