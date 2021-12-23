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Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

ANKARA (AA) - Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları buzlanma nedeniyle şehrin ana güzergahlarında çalışma başlattı.

Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan sürücülerin karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda duyarlı olunmasına istedi.

Kuğulu Park buz tuttu

Şehrin parklarında kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Havuzdaki fıskiyelerin altlarında buz kalıpları oluşurken, parkın ev sahipleri kuğular ve ördeklerin yaşam alanı daraldı.

Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışıyla Anıtkabir ve Ulus Meydanı da beyaza büründü.

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

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AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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