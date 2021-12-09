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Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel

KARS'ta Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü öğrencileri, kar yağışıyla birlikte Kafkas dansı yaptı.

KARS (DHA) - KARS'ta Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü öğrencileri, Kar yağışıyla birlikte Kafkas dansı yaptı. Kars Kalesi önündeki gösteri, ilgi gördü.

Dün akşam başlayan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karın keyfini çıkarmak isteyenler, sokağa çıkıp yürüyüş yaptı. Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü öğrencileri ise kar altında gösteri yaptı. Kars Kalesi önünde Kafkas müzikleri eşliğinde dans eden öğrenciler, sokaktan geçenlere de keyifli dakikalar yaşattı. Öğrencilerin gece yarısına kadar süren gösterisi, ilgi gördü.Karın bölge için bereket anlamına geldiğini belirten Kafkas Sanat Spor Kulübü ve Derneği Dansçıları Başkanı Turhan Akıncı, her kar yağışında arkadaşları ile toplanıp, Kafkas dansı yaptıklarını söyledi.


Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

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