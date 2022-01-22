Kar yağışından sonra doğan güneş sis ile kartpostallık manzaralar oluşturdu - Haberler
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Kar yağışından sonra doğan güneş sis ile kartpostallık manzaralar oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Güncel

Kar yağışından sonra doğan güneş sis ile kartpostallık manzaralar oluşturduu Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde 2 gündür etkili olan kar yağışından sonra doğan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ULUDERE, ŞIRNAK (İHA) - Kar yağışından sonra doğan güneş sis ile kartpostallık manzaralar oluşturduu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde 2 gündür etkili olan kar yağışından sonra doğan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Uludere ilçesine yapılan barajların etkisiyle kış mevsiminde oluşan sis bulutu eşsiz manzaralar oluşturuyor. Sabah saatlerinde oluşup öğlene kadar süren sis bulutu vatandaşlar tarafından telefonlarla çekildi. Barajlar dışında Uludere merkez, İnceler, Taşdelen, Kalemli ve Ballı köylerinin üzeri sisle süslendi.

Kar yağışından sonra doğan güneş sis ile kartpostallık manzaralar oluşturdu

Kar yağışından sonra doğan güneş sis ile kartpostallık manzaralar oluşturdu

Kar yağışından sonra doğan güneş sis ile kartpostallık manzaralar oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Son Dakika Haberleri

Uludere, Şırnak, kar, Güncel, Haber

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