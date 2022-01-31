Kar yağışında yolunu kaybeden iki karaca, İnebolu Çayı'na indi - Haberler
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Kar yağışında yolunu kaybeden iki karaca, İnebolu Çayı'na indi

İhlas Haber Ajansı, Muhammed Kömeçoğlu - Güncel
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Kar yağışında yolunu kaybeden iki karaca, İnebolu Çayı'na indi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışında yolunu kaybeden iki karaca, İnebolu çayına girdi.

Kar yağışında yolunu kaybeden iki karaca, İnebolu Çayı'na indi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışında yolunu kaybeden iki karaca, İnebolu çayına girdi. Çayda gezen karacaları gören vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Kastamonu'da bir süredir etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, bundan doğal yaşam da etkilendi. Kar yağışı sebebiyle yolunu kaybettiği düşünülen iki karaca, İnebolu'da Kurt köyü mevkiinde çaya girdi. Çay boyunca ilerleyen karacalar, ilçe girişinde Sanayi mevkiine kadar geldi. Burada korkup ürken karacalar, kaçacak yer aradı. Çayda karacaları gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Çayda ilerleyen karacalar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kar yağışında yolunu kaybeden iki karaca, İnebolu Çayı'na indi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - Güncel

Kastamonu, İnebolu, kar, Güncel, Haber

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