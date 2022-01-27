KAR YAĞIŞINDA EVDE MAHSUR KALAN PARKİNSON HASTASINA İLAÇLARI ULAŞTIRILDI - Haberler
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KAR YAĞIŞINDA EVDE MAHSUR KALAN PARKİNSON HASTASINA İLAÇLARI ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan Parkinson hastası Kerim Erol'a (70) kullandığı ilaçları, Büyükşehir Belediyesi'nin kar temizleme aracındaki ekipler tarafından ulaştırıldı.

KONYA (DHA) - KONYA'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan Parkinson hastası Kerim Erol'a (70) kullandığı ilaçları, Büyükşehir Belediyesi'nin kar temizleme aracındaki ekipler tarafından ulaştırıldı.

Konya'da cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 30 santimetreye, yüksek kesimlerde de 2 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı nedeniyle özellikle hastalar, evlerinden çıkamadı. Güneysınır ilçesi Ağras Mahallesi'nde oturan, Parkinson hastası Kerim Erol da yaklaşık 1 metreyi bulan kar nedeniyle evinde mahsur kaldı. Erol, kullandığı ilaçları eczaneden almak için evinden çıkamayınca kızı da Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp durumu bildirdi. Belediyenin Fen İşleri 5'inci Bölge Şefliği'ne bağlı Bozkır Sarıoğlan Hareket Merkezi'ndeki ekipler, eczaneden ilaçları alıp, kar temizleme aracıyla Erol'a teslim etti.

KAR YAĞIŞINDA EVDE MAHSUR KALAN PARKİNSON HASTASINA İLAÇLARI ULAŞTIRILDI

KAR YAĞIŞINDA EVDE MAHSUR KALAN PARKİNSON HASTASINA İLAÇLARI ULAŞTIRILDI

KAR YAĞIŞINDA EVDE MAHSUR KALAN PARKİNSON HASTASINA İLAÇLARI ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Parkinson, Konya, kar, Güncel, Haber

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