Kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolları kapandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gölbaşı- Malatya Karayolu, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu ve Gölbaşı- Gaziantep karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken Gölbaşı- Adıyaman karayolunda ise görüş mesafesinin yer yer düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Karayolları ekipleri ve bölge trafik polis ekipleri tarafından kapanan yollarda yol açma çalışmaları yapılıyor.

Bölge trafik polis ekipleri uygulama noktalarında araçları durdurarak karayolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olduğunu sürücülere söylüyorlar. Karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN