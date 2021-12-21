TOKAT (İHA) - Kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu

TOKAT - Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Şehirlerarası yollarda ise kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevki ile 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesi'nde buzlanma nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölge trafik ekipleri uygulama yaparak ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Buzlanma nedeni ile kayan bazı araçlar yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazalar maddi hasarla atlatıldı. Karayolları ekiplerinin kar kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmesi bekleniyor.