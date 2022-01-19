Malatya'da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü, 15 araçta hasar oluştu - Haberler
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Malatya'da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü, 15 araçta hasar oluştu

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı ile Galericiler Sitesi'nde iş yerlerinin önündeki çatının çökmesi sonucu 15 araçta hasar oluştu.

MALATYA (AA) - Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı ile Galericiler Sitesi'nde iş yerlerinin önündeki çatının çökmesi sonucu 15 araçta hasar oluştu.

Yeşiltepe bölgesindeki Galericiler Sitesi'nde iş yerlerinin önündeki demir çatı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatının altında kalan 15 araçta hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri bölgede çalışma yaparken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Çatının çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, İnönü Mahallesi'ndeki bir halı sahanın çatısı da yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Halı sahada zarar oluştu.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü, 15 araçta hasar oluştu

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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