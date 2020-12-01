Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı
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Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı

01.12.2020 02:14 | Son Güncelleme: 01.12.2020 02:38

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı Balkanlardan Trakya'ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ'da etkisini gösterdi.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı

TEKİRDAĞ - Balkanlardan Trakya'ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ'da etkisini gösterdi.

Özellikle Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Malkara - Keşan yolunda (Izgar Mahallesi ile Haliç Mahallesi) kar yağışının daha etkili olduğu gözlendi. Olası bir yoğun kar yağışına karşı karayolları ekiplerinin hazır kıta olduğu bildirildi. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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