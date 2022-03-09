Kar yağışı etkili oluyor
AA - İsmail Kaplan - Güncel
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Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de, kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
TUNCELİ (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de, kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da gece başlayan ve etkisini artıran kar, il merkezini tamamen beyaza bürüdü.
Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentin sakinleri, araçlarının üstünde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.