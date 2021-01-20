Kar yağışı etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kar yağışı etkili oluyor

20.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:56

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle merkez 10, Ardeşen'de 6, Çamlıhemşin'de 14, Çayeli'nde 7, Derepazarı'nda 4, Fındıklı'da 6, Güneysu'da 4, Hemşin'de 2, İkizdere'de 13, İyidere'de 4, Kalkandere'de 6 ve Pazar'da 5 olmak üzere toplam 81 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri ulaşımın yeniden sağlanması için 73 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Ovit Dağı ve dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ise kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerine çıktı.

Ayder yaylasına gelen tatilciler karın keyfini çıkarıyor. Okulların hafta sonu tatile girmesini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise erkenden turizm merkezine gelerek karın keyfini çıkarıyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkiindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde ise dün geceden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerine çıktı. Belediye ekipleri mahalle aralarındaki yolları ve ana caddeleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 10:06:26. #1.15#
title