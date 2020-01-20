Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

20.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:44

'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar dolayısıyla ulaşımında aksamalar yaşanırken, Karayolları, özel idare müdürlüğü ekipleri ve belediye ekipleri iş makineleriyle yollarda kar kürüme çalışması yaptı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel mevkisinde Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yoldaki kar temizlendi.


Bölgede kar yağışı devam ederken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karla birlikte güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı etkili oluyor
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