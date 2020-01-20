Kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar dolayısıyla ulaşımında aksamalar yaşanırken, Karayolları, özel idare müdürlüğü ekipleri ve belediye ekipleri iş makineleriyle yollarda kar kürüme çalışması yaptı.
Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel mevkisinde Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yoldaki kar temizlendi.
Bölgede kar yağışı devam ederken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karla birlikte güzel görüntüler oluştu.