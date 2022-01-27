Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Haberler
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Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

AA, Volkan Kaşik - Güncel

Kar yağışı Kent merkezinin karlı görüntüsü Karlı yolda ilerleyen araçlar Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar Malatya çevre yolu İş yerlerinin önündeki kar temizleyen esnaf Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması MALATYA - Malatya'da da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

MALATYA (AA) - Kar yağışı

Kent merkezinin karlı görüntüsü

Karlı yolda ilerleyen araçlar

Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar

Malatya çevre yolu

İş yerlerinin önündeki kar temizleyen esnaf

Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması MALATYA - Malatya'da da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev aldı, araçlar kontrollü ilerledi. Yağış nedeniyle trafikte aksama yaşanırken vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yollarda don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya, Esnaf, kar, Güncel, Haber

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