Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor

İhlas Haber Ajansı, Erdi Kuru - Güncel
 - Güncelleme:

Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'a doğru ilerliyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'a doğru ilerliyor.

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı. İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.

Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor

Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor

Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor

İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru - Güncel

Tekirdağ, İstanbul, Malkara, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title