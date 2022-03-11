Kar tatilinde DYK ödenir mi 2022? Kar tatilinde ek ders var mı?

Kar tatilinde DYK ödenir mi, kar tatilinde ek ders var mı sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kar tatilinde ek ders ücreti ve Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) ücreti ödenir mi, konusuna dair detayları sizler için derledik.

KAR TATİLİNDE DYK ÖDENİR Mİ?



Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararının "II. Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Hükümler" bölümü "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 24. maddesi şu şekildedir:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

Kar Tatilinde Ek Ders ders ücretleri hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine de yazı gönderilmiştir. Buna göre kar tatilinde ek ders ve DYK ücretlerinin ödeneceği söylenebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Şubat 2016 tarihinde yayımladığı resmi yazıda şu ifadeler yer almaktadır;

"Eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki aylık karşılığı ders ve varsa ek ders görevlerini yapmış sayılmaları gerektiği değerlendirilmektedir."

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