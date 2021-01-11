Kar ne zaman yağacak? 2021 Meteoroloji'den "Kar ne zaman yağacak?" açıklaması

Kar ne zaman yağacak vatandaşlardan tarafında çokça merak ediliyor. 2021 Ocak ayı ile birlikte havaların soğuması beklenirken hava sıcaklığı ortalamanın üstünde seyrediyor. Peki, Hava durumu kar ne zaman yağacak? 2021 kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den "Kar ne zaman yağacak?" açıklaması

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte son hava durumuna göre kar yağması ile ilgili detaylar...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Ükemizin kuzey kesiminden bir yağış sistemi girdi. Bu gece İstanbul'a geçiş yapacak. Soğuk havalar da gelirse İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz. Barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. " dedi.

CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli'nin açıklamaları:

Bizim ihtiyacımız olan bu dönemde ağır ağır yağan yağmur, sürekliliği olan yağmur ve kar yağışı... İşte onlardan bir tanesini Güney Ege, Batı Akdeniz bugün yaşıyor, cumartesi günü de Marmara muhtemelen yağış olacak.

Ayın 15'inden sonra, Ocak ayının ikinci yarısından sonra soğuk dalgalar görünüyor ama dün ve önceki günkü verilere göre kar ihtimali biraz daha zayıfa düşmüş durumda... Kar olasılığı yüzde 35'lerin üzerine çıkamadı, kar ihtimali yüzde 50'yi bile bulamadı.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

14 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara ile Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

11 OCAK HAVA DURUMU NASIL?

İSTANBUL 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 22°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu

ANTALYA 19°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 18°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 4°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS -1°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR 15°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C Az bulutlu ve açık