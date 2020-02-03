: Kar maskesi düşen silahlı soyguncu tutuklandı

03.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:22

Erzincan'da yaşlı çiftin evine silahlı ve kar maskeli olarak giren 3 soyguncudan biri, yüzündeki kar maskesinin düşmesi sebebiyle kimliği tespit edilerek yakalandı.

Kentin Yanlızbağ Beldesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde imam nikahlı eşi Şilvan Tercan ile yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Zorlu, eşi ile evde bulunduğu sırada kapı zili çaldı.

Kapıyı açmak için hareket ettiğinde antre kısmında yüzleri maskeli ve ellerinde eldiven takılı 3 kişi ile karşılaşan Zorlu ve eşi Tercan, zorla eve giren bu kişilerce darp edildi.

Zorlu'yu darp ederek bayılttıktan sonra eşinin kolundaki 4 adet bileziği alan zanlılardan Burak M. ile Tercan arasında arbede yaşandı.

Tercan, arbedede Burak M'nin yüzündeki kar maskesini çekerek çıkarınca evlerine 100 metre yakınlıktaki bir başka evde oturan komşusu Burak M. olduğunu fark etti.

Burak M. ve diğer 2 soyguncu arbede sonrası Tercan'ın bileziklerini alarak kaçtı.

Ailenin olayı jandarmaya bildirilmesi üzerine Burak M. ile suç ortakları oldukları belirtilen Özkan T. ve Serkan M. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Burak M. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yaşlı mağduru silahla darp ederek bayılttılar

Mağdurlardan Mehmet Zorlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde televizyon izlerken kapı zilinin çalması üzerine kapıya yöneldiğini söyledi.

Kapıya varmadan evin antre kısmında kendilerini gizleyen silahlı ve kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradığını belirten Zorlu, "Evde televizyon seyrediyordum. Evin zili çalınca kapıyı açmak için oturduğum yerden kalktım. Evin antre kısmına geldiğimde aniden silahlı ve kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradık. Beni ve eşimi silah kabzasıyla darp ettiler. Ne olduğunu anlayamadık. Aldığım darbeler sonucu bayıldım. Kendileri ile mücadele etmeye çalıştık ancak başarılı olamadık." dedi

Soyguncu mağdurların komşusu çıktı

Şilvan Tercan ise zanlıların saldırısına uğradıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Bana ve eşime aniden saldırdılar. Bir müddet sonra eşimin sesi kesildi. Ben şüphelilere ne istiyorsunuz benden adamı öldürdünüz diyerek bağırmaya başladım. Şüpheliler sürekli para istediler. Beni darp ederek kolumdaki bilezikleri aldılar. O esnada şüphelilerden birinin kar maskesini elimle tutarak çıkardım. Yüzünü gördüğüm şahıs tanıdığımız komşumuzdu. Sonra şüpheliler panikleyerek evden ayrıldı. Jandarma ve polisimiz kısa sürede eve gelerek bize yardımcı oldular, ben hepsine çok teşekkür ederim."

Kaynak: AA

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