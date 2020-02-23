Kar kalınlığı 6 metreyi aştı
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Kar kalınlığı 6 metreyi aştı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri zor şartlar altında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar.

23.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:49
Kar kalınlığı 6 metreyi aştı

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri zor şartlar altında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar. Yer yer kalınlığı 6 metreyi aşan kar karşısında yolları açmak için seferber olan ekipler her türlü zorluğa rağmen mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açıyor.


Erzurum'un ilçesine bağlı Eğriçayır mezrasında karla mücadele çalışması yapan ekipler 5 kilometrelik yolu 6 saat süren çalışma sonunda açabildiler. 1 loder 1 rotatif ve yakıt ikmali için 1 pikap ile zor şartlar altında sürdürülen çalışmalar sonunda mezranın yolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı. Yer yer altı metreyi bulan kar kalınlığı karşısında ekipler zor anlar yaşarken, etkili olan tipi ve fırtına çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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