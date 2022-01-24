Kar etkili oluyor - Yol kenarında bırakılmış araçlar
AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel
İstanbul çevre yolu Metris kavşağında terk edilmiş araçlar İstanbul çevre yolu Bağcılar sapağında terk edilmiş araçlar İSTANBUL - İstanbul'da yağan yoğun kar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul çevre yolu Metris kavşağında terk edilmiş araçlar
İstanbul çevre yolu Bağcılar sapağında terk edilmiş araçlar İSTANBUL - İstanbul'da yağan yoğun kar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.