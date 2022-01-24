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Kar etkili oluyor - Yol kenarında bırakılmış araçlar

AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul çevre yolu Metris kavşağında terk edilmiş araçlar İstanbul çevre yolu Bağcılar sapağında terk edilmiş araçlar İSTANBUL - İstanbul'da yağan yoğun kar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul çevre yolu Metris kavşağında terk edilmiş araçlar

İstanbul çevre yolu Bağcılar sapağında terk edilmiş araçlar İSTANBUL - İstanbul'da yağan yoğun kar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.

Kar etkili oluyor - Yol kenarında bırakılmış araçlar

Kar etkili oluyor - Yol kenarında bırakılmış araçlar

Kar etkili oluyor - Yol kenarında bırakılmış araçlar

AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri

Bağcılar, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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