Kar etkili oluyor - Ümraniye-Altunizade-Çekmeköy-Ataşehir

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da açıklama yaptı: Kar kalınlığı 50 santimi aştı. Zor bir akşam, bunun farkındayız