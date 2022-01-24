Kar etkili oluyor - Ümraniye-Altunizade-Çekmeköy-Ataşehir
Ümraniye'de vatandaşlar karın keyfini yaşadı Altunize'de metrobüs durağında kar manzaraları Çekmeköy'den kar manzarası Ataşehir mevkisinde yollarda sürücüler dikkatli seyrediyorlar İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Ümraniye-Altunizade-Çekmeköy-Ataşehir.
ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de vatandaşlar karın keyfini yaşadı
Altunize'de metrobüs durağında kar manzaraları
Çekmeköy'den kar manzarası
Ataşehir mevkisinde yollarda sürücüler dikkatli seyrediyorlar İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Ümraniye-Altunizade-Çekmeköy-Ataşehir