Kar etkili oluyor - Ümraniye-Altunizade-Çekmeköy-Ataşehir - Haberler
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Kar etkili oluyor - Ümraniye-Altunizade-Çekmeköy-Ataşehir

AA / Nihat Koç - Haberler | Güncel

Ümraniye'de vatandaşlar karın keyfini yaşadı Altunize'de metrobüs durağında kar manzaraları Çekmeköy'den kar manzarası Ataşehir mevkisinde yollarda sürücüler dikkatli seyrediyorlar İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Ümraniye-Altunizade-Çekmeköy-Ataşehir.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de vatandaşlar karın keyfini yaşadı

Altunize'de metrobüs durağında kar manzaraları

Çekmeköy'den kar manzarası

Ataşehir mevkisinde yollarda sürücüler dikkatli seyrediyorlar İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Ümraniye-Altunizade-Çekmeköy-Ataşehir

Kar etkili oluyor - Ümraniye-Altunizade-Çekmeköy-Ataşehir

Kar etkili oluyor - Ümraniye-Altunizade-Çekmeköy-Ataşehir

Kar etkili oluyor - Ümraniye-Altunizade-Çekmeköy-Ataşehir

AA / Nihat Koç - Son Dakika Haberleri

Altunizade, Ümraniye, Ataşehir, kar, Güncel, Haber

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