'KAR, EKİLİ TARIM ARAZİSİNİ YORGAN GİBİ KAPLAYARAK SOĞUKTAN KORUYOR'

TOKAT (DHA) - TOKAT Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cengiz Dertli, kar yağışının tarım arazileri için önemli olduğunu belirterek, Kar yağışı sayesinde sıcaklık biraz düştüğü için soğuğun bitkiler üzerindeki zararları ortadan kalkmış oluyor. Kar, tarım arazisini yorgan gibi kaplayarak ekili bitkileri soğuktan koruyor dedi.

360 bin hektar tarım arazisiyle yüz ölçümüne göre toplam tarım alanı bakımından ilk 20 il içinde bulunan Tokat'ta, 10 bin 300 hektar alanda şeker pancarı üretimi, 20 bin hektara yakın alanda ise domates ekimi ile sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Ülke pazarında önemli yere sahip Tokat'ta uzun zamandır beklenen kar yağışıyla tarım arazileri de beyaza büründü. Kar yağışı, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tokat Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cengiz Dertli, kar yağışının tarım arazileri için önemine dikkat çekerek, Su, bütün canlılar için hayati bir öneme sahip. Bitkiler de bunların içinde. Bitkilerin ihtiyacı olan su yağışlar sayesinde sağlanır ya da sulama şeklinde ama kar çok önemli burada çünkü yağmurla oluşan sular yüzey akışıyla kaybolabiliyor ama kar yağışı yavaş yavaş sızmak suretiyle yer altına indiği için daha önemli. İhtiyacı olan zamanlarda bitkilere verilebiliyor. O yüzden kar yağışı çok önemli. Aynı zamanda kar yağışı sayesinde kalsiyum, magnezyum ve demir gibi elementler çözülmesiyle toprağın ihtiyacı olan element karşılanmış oluyor. Bunun yanında karın yapısında bulunan amonyak toprakta bulunan azot bakterileri tarafından çözülerek azot haline getiriliyor ve bitkinin azot ihtiyacı karşılanmış oluyor. Kar yağışı sayesinde sıcaklık biraz düştüğü için soğuğun bitkiler üzerindeki zararları ortadan kalkmış oluyor. Kar, tarım arazisini yorgan gibi kaplayarak ekili bitkileri soğuktan koruyor. Ayrıca toprakta bulunan tarla fareleri ve bunun gibi zararlı haşeratlar galerilerin suyla dolması yoluyla yok oluyor. Bitkilere verdikleri zararlar da ortadan kalkıyor diye konuştu.