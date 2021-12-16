Kar altında yem arayan yılkı atlarını İHA görüntüledi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda başlayan yoğun kar yağışı yaban hayatını olumsuz etkiledi. Kar altında yem arayan yılkı atları İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından görüntülendi.

Kumalar Dağı ve çevresindeki başlayan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreyi bulurken, yağıştan olumsuz etkilenenlerin başında ise yılkı atları ve diğer yaban hayvanları geldi. Kar altında tem arayan yılkı atları görüntüsü ile seyrine ender rastlanacak bir manzara oluşturdu. Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasında yaz döneminde ulaşımında sağlandığı ve dağ yolu olarak bilinen Kumalar Dağı'nda her yıl ekim ayı ile nisan ayları arasındaki yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılıyor. Bölgede bulunan rüzgar enerji santraline çıkan ekipler yanlarında bulunan yiyecekleri yaban hayvanları için bırakarak, soğuk ve karlı havalarda bir nebzede olsa yaban hayvanlarına yardımcı olmak istediler.

(Ali Bayar-İHA)