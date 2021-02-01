Kar altında balkonda beslenen köpeği şarkıcı Yeliz sahiplendi

Kar altında balkonda beslenen köpeği şarkıcı Yeliz sahiplendi

ANKARA'nın Sincan ilçesinde kar yağışı altında balkona bırakılan Terrier cinsi köpeğe, soğuktan titrerken çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine el konuldu. Köpeği, şarkıcı Yeliz Eker sahiplendi.

Sincan'da apartmanın zemin katında oturan Sultan G., 'Pamuk' isimli köpeğini balkona bıraktı. Kar yağışı altında soğuktan etkilenen köpeği fark eden komşusu, cep telefonu ile çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan videoyu gören hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Şarkıcı Yeliz Eker de köpeğin videosunu sosyal medya hesabında paylaşarak, köpeğin kurtarılmasını istedi.

TÜY DÖKTÜĞÜ VE EVİ KİRLETTİĞİ İÇİNHayvansevrelerin ihbarı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9'ncu Bölge Müdürlüğü Ankara Şubesi ekipleri, Sultan G.'nin evine baskın yaparak köpeğe el koydu. Sultan G'nin, tüy dökmesi ve evi kirletmesi nedeniyle köpeği balkonda beslediğini söylediği belirtildi. Sultan G.'ye hayvanın uygunsuz bakımı nedeniyle bin 33 lira para cezası uygulayarak, köpeğe el koydu. Pamuk, Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim edilerek, sağlık kontrolü yapıldı.'YELİZ HANIMA SAHİPLENDİRİLMESİ GERÇEKLEŞTİ'

Öte yandan şarkıcı Yeliz Eker, köpeği sahiplenmek istediğini söyledi. Yapılan işlemlerin ardından köpek, pet kargoyla İstanbul'a gönderildi. Köpeği İstanbul'a uğurlayanlar arasında bulunan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, DHA'ya konuştu. Danacıoğlu, gönüllülerden gelen ihbar üzerine köpeğe el konulduğunu belirterek, "Sincan Belediyesi veterinerleri tarafından tüm bakımları yapılan can, sanatçı Yeliz Hanım'a sahiplendirilmek üzere yola çıkıyor. Merdiven altı üretimlerinin sonunun böyle olduğunu bugün Pamuk ile ispatlamış durumdayız. Merdiven altı üretimlerin son bulması ve internet satışının yasaklanması için biz mücadelemize devam ediyoruz ve en canlı örneğinin Pamuk olduğunu söylüyoruz. Yeliz Hanım ciddi bir hayvansever, sanatçı dostumuz olarak bizlere ulaştı. DKMP 9'ncu Bölge Müdürlüğü de Yeliz Hanım'a yediemin şartıyla sahiplendirmesini gerçekleştirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN