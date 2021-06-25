Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi oyuncuları kim? Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı konusu, oyuncuları ve Kaptan Amerika: Kahramanların Sa

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KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Marvel'in "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" fiminde Steve Rogers'ı, insanlığı koruma yolunda görevlerine devam eden Yenilmez'lerin yenilenmiş ekibinin lideri olarak görüyoruz. Yenilmezler'in dahil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers'ın önderliğinde, Yenilmezler'in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Yapım Yılı: 2016 (146 dk)

Vizyon Tarihi : 6 Mayıs 2016 Cuma

Yapımcı Firma: Marvel Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD