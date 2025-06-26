Kaponata ne demek? MasterChef kaponata mı koponata mı?

Kaponata ne demek? MasterChef kaponata mı koponata mı?
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MasterChef Türkiye 2025 yarışmasında Ali İhsan Duran'ın 'kaponata' kelimesini telaffuz edememesi sosyal medyada gündem oldu. Duran'ın bu eğlenceli anı, izleyiciler arasında 'kaponata' kelimesinin anlamını merak uyandırdı. Kaponata, İtalyan mutfağına ait bir sebze yemeği olarak bilinirken, Duran'ın telaffuz hatası yarışmacılar ve izleyiciler arasında eğlenceli anlara neden oldu. Peki, Kaponata ne demek? MasterChef kaponata mı koponata mı?

Masterchef Türkiye 2025 yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Ali İhsan Duran, yarışmanın ilk bölümünde yaşadığı eğlenceli anlarla sosyal medyada gündem oldu. Özellikle "kaponata" kelimesini telaffuz edememesiyle izleyicilerkaponatayı merak etti.Kaponata ne demek? MasterChef kaponata mı koponata mı?

KAPONATA NE DEMEK?

Caponata, doğranmış kızarmış patlıcan/patlıcan ve diğer sebzelerin zeytinyağı, domates sosu, kereviz, zeytin ve kapari ile tatlandırılmış, agrodolce sosla karıştırılmasıyla oluşan bir Sicilya yemeğidir. Varyantlar havuç, dolmalık biber, patates, çam fıstığı ve kuru üzüm ekleyebilir.

Caponata Tarifi Malzemeleri

Patlıcanlı kaponata tarifini yapmak için ihtiyacınız olanlar:

Patlıcan

Kereviz, soğan ve sarımsak

Kırmızı dolmalık biber

Domatesler

Domates salçası

Kapari

Şeri sirkesi

Baston şekeri ve altın kuru üzüm

Sızma zeytinyağı

Taze maydanoz ve fesleğen

Ve tuz ve karabiber

Közlenmiş patlıcanı, şişirilmiş kuru üzümleri, sirkeyi ve kapariyi domates ve biber sosuna ekleyin. Patlıcanın sosun lezzetini çekmesi için 5 dakika daha pişirin.

Son olarak maydanozu ekleyip damak tadınıza göre baharatlayın. Servis etmeden önce taze fesleğenle süsleyin!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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