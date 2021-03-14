Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu
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Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu

14.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:12

Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu Bebek arabasındaki küçük kızına ağlamaması için verdiği telefonu çalılar Antalya'da bebek arabasındaki 2,5 yaşındaki kızıyla evine dönen anne, hırsızın hedefi oldu.

Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu

Bebek arabasındaki küçük kızına ağlamaması için verdiği telefonu çalılar

ANTALYA - Antalya'da bebek arabasındaki 2,5 yaşındaki kızıyla evine dönen anne, hırsızın hedefi oldu. Annenin ağlayan kızını susturmak için verdiği cep telefonunu, bebek arabasından çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere mahallesi 2776 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2,5 yaşındaki çocuğuyla evine dönen Pınar Arslan (38), ağlayan kızını susturmak için cep telefonunu ona verdi. Bu sırada arkadan gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, bebek arabasına yanaşıp telefonu bebek arabasından aldı. Şüpheli, Arslan'ın durumu fark etmesi üzerine koşarak izini kaybettirdi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu
Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu
Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu
Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu
Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu
Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu
Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu
Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu
Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SERDAR ESER

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