Kapkaç mağduru yaşadıklarını anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapkaç mağduru yaşadıklarını anlattı

Adana'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

09.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:34

Adana'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde, market alışverişi sonrası evine dönen Seda Ölmezer'in (30) yanına, yolda yürüdüğü sırada bir kişi yaklaştı.

Şüpheli, kadının elindeki cep telefonunu zorla alıp olay yerinden kaçtı.

Kadının yardım çığlıkları üzerine bölgedeki vatandaşlar peşine düştüğü zanlıyı yakalayıp üzerindeki cep telefonunu da aldı.

Daha sonra şüpheliyi elinden kaçıran vatandaşlar, cep telefonunu Seda Ölmezer'e teslim edip durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki semt pazarının güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "yaralama" olaylarından emniyette 14 suç kaydı bulunan Şehmuz S. (19) olduğunu belirledi.

Zanlı, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kadının zanlıya direnmesi kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli, kadını takip edip daha sonra elindeki cep telefonunu zorla almaya çalışıyor.

Zanlı, kendisine direnen kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçıyor.

Bu sırada olaya şahit olan bir kadın ve motosiklet sürücüsü de şüphelinin peşine düşüyor.

Kapkaç mağduru yaşadıklarını anlattı

Seda Ölmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş sonrası şüpheli tarafından takip edildiğini, bunun üzerine hızlı yürümeye başladığını söyledi.

Ölmezer, zanlının telefonunu almaya çalışacağını düşünmediğini anlatarak, "Çok yakınımda yürüyordu ve sözlü tacizde bulunacağını düşündüm." dedi.

Şüphelinin kendisine daha da yaklaşması üzerine hızını arttırdığını dile getiren Ölmezer, şunları kaydetti:

"Semt pazarına yakındım ve oranın güvenlik görevlisinden yardım almak istedim. Bu sırada zanlı elimdeki telefonu almak istedi. Alamayınca da 'telefonu ver' dedi. Direnmem üzerine elimden tutup zorla telefonu almaya çalıştı. Elinden ısırıp kurtulmak istedim ama başaramadım. Telefonu elimden alıp gittiğinde ise sinir krizi geçirdim. Olaya şahit olan komşumuz ve bir motosikletli zanlının peşine düştü. Daha sonra bazı gençler zanlıyı yakalayıp telefonumu almışlar. Polisler de şüpheliyi yakalamak için çok çaba harcadı ve sonunda yakaladı."

Ölmezer, zanlının tutuklanmasına sevindiğini sözlerine ekledi.

Kapkaç mağduru yaşadıklarını anlattı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu Güncel
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı Magazin
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Bülent Turan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ali Sunal Cem Yılmaz Çağla Şıkel
Spor Adem Büyük Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Henry Onyekuru
Daha Fazla İzmir Karar Temmuz Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Kapkaç mağduru yaşadıklarını anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 17:51:40. #1.14#
title