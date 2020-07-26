Kapkaç anı güvenlik kamerasında
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Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

26.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:42

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekstilkent Mahallesi'ndeki kapkaç olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bir kişinin cep telefonunun çalındığı anların güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlının motosikletle bir kişinin elindeki cep telefonunu çalıp kaçması yer alıyor.

Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

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