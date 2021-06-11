Kapıkule'de, özel düzenekle plakası değiştirilebilir hale getirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapıkule'de, özel düzenekle plakası değiştirilebilir hale getirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

Kapıkule'de, özel düzenekle plakası değiştirilebilir hale getirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Kapıkule Sınır Kapısında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda özel bir düzenekle plaka değiştirebildiği saptanan tırda, 16 ton 150 kilogram uyuşturucu hammaddesi olarak kullanılan asetik anhidrit yakalandı.

Kapıkule Sınır Kapısında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda özel bir düzenekle plaka değiştirebildiği saptanan tırda, 16 ton 150 kilogram uyuşturucu hammaddesi olarak kullanılan asetik anhidrit yakalandı.

Kapıkule'de görevli muhafaza memurlarınca sahaya gelen araçlara ilişkin yapılan kontrolde, 20 ton kağıt taşıdığı beyan edilen iki tırın gümrük kapsına mühürsüz geldiği tespit edildi.

Durumdan şüphelenen personelce araçlar x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Burada yapılan taramada tırlardan birinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Arama hangarına alınan tır, detaylı olarak kontrol edildi.

Gerçekleştirilen kontrolde tırın plakasına özel olarak yerleştirilen elektronik bir düzeneğin olduğu ve bu düzenek sayesinde sürücünün bir düğmeye basarak plakayı değiştirebildiği saptandı.

Bunun üzerine açılarak aranan tırın dorsesinde 8 parçadan ibaret olması gereken kağıt yükünün yalnızca iki parçasının bulunduğu, dorsenin kalanının ise içerisinde kimyasal sıvı bulunan varillerle dolu olduğu görüldü.

Kimyasal maddenin uyuşturucu ve kimyasal test cihazı ile yapılan analizinde uyuşturucu imalinde kullanılan asetik anhidrit cinsi kimyasal olduğu saptandı. 14 varil içerisindeki toplam 16 ton 150 kilogram kimyasal maddeye el konuldu.

Devam eden aramalarda kontrol edilen diğer tırın ise tamamen yasal yükle dolu olduğu ancak bu tırda da aynı plaka düzeneğinin bulunduğu belirlendi.

Araç sürücülerinin ifadesinde, kaçakçıların bu düzenekler sayesinde yalnızca yasal yük taşıyan tırı iki ayrı plaka ile iki ayrı araçmış gibi kontrol ettirmek istediği, böylece diğer tırın kontrolden kaçırılmasının planladığı anlaşıldı.

Sürücüler gözaltına alındı, tırlara el konuldu.

Yakalanan kimyasalın 8 ton eroin üretimine yetecek miktar olduğu belirtildi.

Kapıkule'de, özel düzenekle plakası değiştirilebilir hale getirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Kapıkule'de, özel düzenekle plakası değiştirilebilir hale getirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Kapıkule'de, özel düzenekle plakası değiştirilebilir hale getirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Kapıkule'de, özel düzenekle plakası değiştirilebilir hale getirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Rögardan taşan mavi su, ilçe sakinlerini tedirgin etti
Rögardan taşan mavi su, ilçe sakinlerini tedirgin etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Bülent Turan Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Enis Arıkan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapıkule'de, özel düzenekle plakası değiştirilebilir hale getirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 10:30:52. #1.15#

title