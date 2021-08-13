Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yolculukları devam ediyor.

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yolculukları devam ediyor. Yaşadıkları ülkelere dönüşte de Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler ailelerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

Yıllık izinlerini ailelerinin yanında geçirmek için sevinç ve heyecanla Türkiye'den gelen gurbetçiler, izinlerinin bitmesinin ardından yaşadıkları ülkelere dönmenin ve sevdiklerinden ayrılmanın hüznünü yaşarken, zaman zaman Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşuyor. Otoparklarda oluşan yoğunluk da gözden kaçmadı.

Ailecek memleket hasretiyle yıllık izninde Türkiye'ye gelen gurbetçi Mustafa Kısa dönüş yolunda duygulandığını belirterek, "Çoluğumla çocuğumla, eşimle, dostumla gelip dolaştık. Hasret giderdik. Şu anda dönüyoruz çok üzgünüz. Çünkü vatanını, bayrağını, memleketini terk etmek kolay değil. Allah tüm gurbetçilerin yardımcısı olsun. Görüyorsunuz çilemizi, Bulgaristan'ın, Sırpların eziyeti bitmiyor maalesef. İnşallah devletimiz bunlara bir çözüm bulur bir an önce de vatanımıza daha rahat geliş gidiş yaparız" şeklinde konuştu.

8 saattir Kapıkule'de bekleyen Hasan Haris de, ülkede yaşanan orman yangınlarına üzüldüğünü belirterek, "Orman yangınlarına üzüldük. Ama normal olarak Türkiye'mize gelirken kendimizi iyi hissediyoruz. Dönüş tabi ki hüzünlü. Eğer geliş bu kadar güzel olmasaydı bu kadar çileye katlanır mıydık. Yaklaşık 8 saattir buradayız. Bu kadar çile olmasına rağmen seneye bir daha geleceğim" dedi.

Kapıkule'de gece saat 2'den beri beklediklerini dile getiren Zeynep Akgül ise, "Konya'nın Bozkır'a bağlı Hisar kasabasından Fransa'ya doğru gidiyoruz. Tatilimiz güzel geçti, fakat akşam saat 02.00'dan beri burada bekliyoruz. Hüznün üzerine beklemek hiç çekilmiyor. Ailemizden ve ülkemizden gittiğimiz için üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

Saatlerdir Kapıkule'de beklediklerini vurgulayan Buse Çileker ise, hiç ilerlemenin olmadığını daha çok bekleyeceklerinin söyledi.

Vatan hasretiyle yanıp tutuştuklarını kaydeden Tahir Pişkinli de rızkı için mecbur geri dönmesi gerektiğini belirtti - EDİRNE

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Demir Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Aytaç Kara Caner Erkin Alex Teixeira Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 12:36:54. #1.15#

title