Kapıda ödeme olan siteler! Kapıda ödeme siteleri hangileridir? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor kapıda ödeme var mı?

Kapıda ödeme alan sitelerin isimleri merak ediliyor. Bazı E-Ticaret sitelerinde kapıda ödeme olmazken bazılarında ise aktiftir. Online olarak sipariş ettiğiniz bir ürünü kapıda ödeyebilirsiniz. Peki, kapıda ödeme olan siteler hangileri? Kapıda ödeme yapılabilen güvenilir siteler! Trendyol kapıda ödeme var mı? Hepsiburada kapıda ödeme var mı? N11 kapıda ödeme var mı? Gittigidiyor kapıda ödeme var mı? Kapıda ödeme alan kitap siteleri!

E-Ticaret sektörünün gelişmesiyle birlikte bu sitelerde online siparişler gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlar artık AVM'lere, dükkanlara gitmek yerine online olarak internetten sipariş veriyor. Ayrıca ödemeleri de evden kadıpa ödemek isteyenler de olabiliyor. Peki kapıda ödeme alan siteler neresi? Hangi web sitelerinde kapıda ödeme vardır? Kapıda ödeme alan sitelerin isimleri neresi? Kapıda ödeme olan siteler!

KAPIDA ÖDEME OLAN SİTELER HANGİLERİ?

Kapıda ödeme yapılabilen bazı sitelerin isimleri aşağıdaki gibidir. Elbette bunlardan farklı siteler de vardır. Fakat sizler için en popüler olanlarını derledik.

- LC Waikiki (www.lcwaikiki.com)

- Hepsiburada (www.hepsiburada.com)

- Mavi (www.mavi.com)

- Kitapyurdu (www.kitapyurdu.com)

- Migros (www.migros.com.tr)

- BKM Kitap (www.bkmkitap.com)

- Cimri (www.cimri.com)

- DeFacto (www.defacto.com.tr)

- Carrefour (www.carrefoursa.com)

- MediaMarkt (www.mediamarkt.com.tr)

- Morhipo (www.morhipo.com)

- Tozlu (www.tozlu.com)

- PTT Avm (www.pttavm.com)

Bu sitelerin hepsi güvenilirdir ve kapıda ödeme yapılmaktadır. Daha doğrusu güncel kapıda ödeme alan siteleri bunlar diyebiliriz. Lakin ilerleyen zamanlarda bu sitelerden bazılarına kapıda ödeme pasif yapılabilir o konu hakkında henüz bir bilgimiz yok. Yani ilerde bu sitelerden bazıları kapıda ödemeyi iptal edebilirler. Ama şimdilik bunların çoğunluğunda kapıda ödeme aktiftir.

KAPIDA ÖDEME SEÇENEĞİ BULUNMAYAN SİTELER NERESİ?

Kapıda ödeme olmayan bazı siteler ise aşağıdaki gibidir:

- Trendyol (www.trendyol.com)

- Gittigidiyor (www.gittigidiyor.com)

- Çiçek Sepeti (www.ciceksepeti.com)

- N11 (www.n11.com)

Yukarıda isimleri yazan bazı büyük E-Ticaret sitelerinde ise maalesef kapıda ödeme seçeneği bulunmuyor. Ayrıca n11 sitesinde önceleri kapıda ödeme seçeneği vardı diye biliyoruz. Lakin sonradan pandemiden dolayı bu iptal edilmiş olabilir. Çünkü sitelerinde "Kapıda ödeme yöntemi şu an için kullanılmamaktadır." uyarısı çıkmaktadır.





HEPSİBURADA KAPIDA ÖDEME VAR MI?

Hepsiburada internet sitesinde kapıda ödeme seçeneği yer almaktadır. Hepsiburada üzerinden alacağınız ürünleri kapıda ödeme ile satın alabilirsiniz. Aynı şekilde ETF, havale, online ödeme yöntemleri ile de gönül rahatlığıyla ürün alımı yapabilirsiniz.

TRENDYOL KAPIDA ÖDEME VAR MI?

Türkiye'nin en büyük E-Ticaret sitelerinden birisi olan ve son zamanlarda oldukça büyüyen Trendyol'da maalesef kapıda ödeme seçeneği yer almıyor. Sitede yapılan açıklamaya göre "Ödemelerinizi sadece kredi kartı ve banka kartı ile sipariş oluşturma aşamasında yapabilirsiniz." denilmektedir. Haliyle Trendyol'da kapıda ödeme seçeneği bulunmuyor. Fakat içiniz rahat olsun. Trendyol ülkemizin en güvenilir online alışveriş sitelerinden birisidir. Alışveriş konusunda sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyoruz.

GİTTİGİDİYOR KAPIDA ÖDEME VAR MI?

Türkiye'nin bir başka en büyük alışveriş sitelerinden birisi olan gittigidiyor.com 'da kapıda ödeme seçeneği mevcut değildir. Sitede yapılan açıklamaya göre GittiGidiyor'da tüm işlemler "Sıfır Risk" güvencesinde gerçekleşmektedir. Bu bakımdan kapıda ödeme seçeneği yoktur.

N11 KAPIDA ÖDEME VAR MI?

N11 'de önceleri kapıda ödeme seçeneği mevcuttu diye biliyoruz. Fakat sanırız son zamanlarda pandemiden dolayı kapıda ödeme seçeneği pasif duruma gelmiş olabilir. Çünkü n11 resmi web sitesinde "Kapıda ödeme yöntemi şu an için kullanılmamaktadır." uyarısı yazıyor. Yani bu durumda ilerleyen zamanlarda kapıda ödeme sistemi tekrar aktif edilebilir. Ama şimdilik kullanılmamaktadır. Yine de kesin bilgiye müşteri hizmetlerini arayarak ulaşabilirsiniz.

ÇİÇEK SEPETİ KAPIDA ÖDEME VAR MI?

Çiçeksepeti sitesinde de aynı şekilde kapıda ödeme seçeneği bulunmuyor. Fakat site tamamen güvenilirdir. Bu bakımdan online şekilde banka, havale, eft, kredi kartı yöntemleriyle alışveriş yapabilirsiniz.

KAPIDA ÖDEME ALAN KİTAP SİTELERİ HANGİLERİDİR?

Kapıda ödeme alan birçok kitap satış sitesi vardır. Bunlardan başlıcaları Kitapyurdu, BKM Kitap gelmektedir. Bu sitelerde yer alan bilgilere göre kapıda ödeme mevcuttur.

KAPIDA ÖDEME ALAN GİYİM SİTELERİ HANGİLERİ?

Mavi, LC Waikiki, DeFacto gibi giyim sitelerinden kapıda ödemeli şekilde alışveriş yapabilirsiniz.