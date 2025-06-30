Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kapıcılar Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kapıcılar Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kapıcılar Kralı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kapıcılar Kralı konusu, özeti ve Kapıcılar Kralı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kapıcılar Kralı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kapıcılar Kralı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kapıcılar Kralı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kapıcılar Kralı konusu nedir, Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler ve Kapıcılar Kralı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Seyit sıradan ve düz bir adam gibi görünse de bu apartmanda olup biten her şeyden haberdardır ve her zaman zekice hamleler yapıp kendini bir şekilde idare eder. Bambaşka karakterlere sahip apartman sahipleri ve apartmanın işleyişi dönemin Türkiyesi ne tutulmuş bir ayna niteliğindedir.

KAPICILAR KRALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Kapıcı Seyit

Sevda Ferdağ - Mahir'in Ev Arkadaşı (ses. Füsun Kokucu)

• Bilge Zobu - Albay Zafer (ses. Mücap Ofluoğlu)

• Şevket Altuğ - Sarhoş

• Sevil Üstekin - Hacer (ses. Suna Pekuysal)

• Can Kolukısa - Fehmi (ses. Gazanfer Özcan)

• Güner Sümer - Nuri (ses. Dinçer Çekmez)

• Feridun Çölgeçen - Übeyit Bey (ses. Türker Tekin)

• Özcan Özgür - Mahir (ses. Zafer Önen)

• Mine Zeren - Apartman sakini

• Yüksel Gözen - Müdür Mithat (ses. Sait Ergenç)

• Ekrem Dümer - Doktor (ses. Ünal Gürel)

• Hikmet Gül - Makbule (ses. Sacide Keskin)

• Güler Ökten - Fehmi'nin eşi

• Fatoş Tez - Leyla

• Gülten Ceylan - Selma

• Mete Sezer - Memur Ferit

• Demircan Türkdoğan

• Diler Saraç - Doktor'un eşi

• Serpil Baykul - Fehmi'nin kızı

• Itır Gürdemirel

• Nisan Akman

• Eren Ertekin

• Yaman Yaşınel

• Aziz Kıskanç

• İbrahim Sabuncu

• Soner Yağız - İbrahim (Kapıcı Seyit'in oğlu)

• Rauf Öztürk

• Necip Sarıcıoğlu

• Taci Erşan

• Hacı Fidan - Bakkaldan ekmek alan kişi

KAPICILAR KRALI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin koşu sahneleri Bakraç Sokak ve Oba Sokak'ta çekilirken Güneşli Sokak 1977'de çekilen Çöpçüler Kralı'na da ev sahipliği yapmıştır. Çöpçüler Kralı'nda sokağın Cihangir Parkı'ndan sonraki Samanyolu Sokağa kadar uzanan bölümü kullanılmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 28 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama

Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Menajeri İstanbul'da! Dünyaca ünlü golcü isim Fenerbahçe'ye geliyor
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

Beşiktaş'ı bu yüzden seçmiş
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.