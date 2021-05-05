Kapı ve pencerelerini kırıp girdikleri evlerden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
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Kapı ve pencerelerini kırıp girdikleri evlerden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Kapı ve pencerelerini kırıp girdikleri evlerden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL - Haberler | Güncel

MERSİN'in Anamur ilçesinde kapı ve pencerelerini kırarak girdikleri evlerden hırsızlık yapan 4 kişi, yakalandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde kapı ve pencerelerini kırarak girdikleri evlerden hırsızlık yapan 4 kişi, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimsenin bulunmadığı evlere kapı ve pencerelerini kırarak girip hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 kişiyi tespit etti. 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı 2 kol saati ve bir cep telefonu ele geçirildi.Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

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