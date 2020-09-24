Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar

24.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:28
Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar

Manisa Ülkü Ocakları, Ahilik Haftası dolayısıyla sabah namazının ardından esnafların dükkanlarını kapı kapı gezerek zarf içinde siftah parası ve maske takma aparatı bıraktı.

Manisa Ülkü Ocakları, Ahilik Haftası dolayısıyla sabah namazının ardından esnafların dükkanlarını kapı kapı gezerek zarf içinde siftah parası ve maske takma aparatı bıraktı.

Manisa Ülkü Ocakları, korona virüs sürecinde zor dönemler geçiren Manisa esnafını mutlu eden anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sabah namazının ardından esnaf dükkanını açmadan kapı kapı gezen Ülkü Ocakları yönetimi, zarf içinde 1 TL siftah parası ile maske takma aparatı bıraktı. 800 esnafa siftah parası bırakılmasının ardından konuşan Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, "Ülkü Ocakları olarak sabah namazının ardından Ahilik Haftası münasebetiyle esnafımıza siftah parası bırakmak için arkadaşlarımızla sokaklardayız. Ülkemiz olarak zor durumlar geçirdiğimiz, gelecek olarak ümitli olduğumuz bugünlerde esnafımızın yanında olduğumuzu belirterek esnafımız sabah dükkanını açtığında bizim siftah paramızla günlerimize başlaması ve gençlerimizin varlığını her zaman hissetmeleri için onlara duamızı içine koyduk. Ülkemizin içinde olduğu pandemi dolayısıyla maske ve maske aparatı hediye ettik" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cimilli İbo Deniz Akkaya Meryem Uzerli
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bursa Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:32:34. #1.15#
title